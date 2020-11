Das ist ein Thema, das nicht einfach so unbeachtet runtergespült werden sollte: Am morgigen Donnerstag, 19. November, ist Welttoilettentag. Eine Thematik, die auch das Peiner Land betrifft.

Erstmals wurde der Aktionstag 2001 von der Welttoilettenorganisation, einem Dachverband nationaler Organisationen , ausgerufen. Seit 2013 erinnern die Vereinten Nationen (UN) an diesem Tag an die Bedeutung der sanitären Systeme als vorbeugenden Gesundheitsschutz.

Hintergrund ist das Fehlen ausreichend hygienischer Sanitäreinrichtungen für mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung. Die Folgen sind verschmutztes Wasser und Krankheiten. Mehr als 2,5 Milliarden Menschen leben nach Angaben der UN ohne eine ausreichende Sanitärversorgung, davon betroffen sind vor allem ärmere Landbevölkerungen sowie Bewohner von Slums und schnellwachsenden Siedlungen in Städten.

Auch in Peine muss regelmäßig investiert werden

Hierzulande hingegen scheint das Thema weit weg zu sein. Das Abwassersystem funktioniert ja. Das ist nach Darstellung des Peiner Wasserverbands jedoch zu kurz gedacht. „Auch bei muss weiter regelmäßig investiert werden“, sagt Sprecherin Sandra Ramdohr.

„Man betätigt die Spülung, und schon ist das Abwasser weg“, so Ramdohr, „aber wie viel Arbeit dahinter steckt, merkt man meist erst, wenn es nicht reibungslos geht.“ Rund um die Uhr seien Fachkräfte gefordert, um für eine sichere Ableitung und folgend eine umweltschonende Reinigung des Abwassers aus den Haushalten zu sorgen.

„Jeder Haushalt in Peine kann seinen Beitrag leisten“

Und die Sprecherin fügt hinzu: „Jeder Haushalt kann durch sein Verhalten seinen Beitrag leisten, das System gut funktionierend zu halten – und das nicht nur am Welttoilettentag.“ Die Grundregel Nr. 1: Der Lokus ist kein Mülleimer.

Die Pflege des Abwassersystems fange bei der eigenen Toilette an. Ramdohr: „Viel zu oft werden Toiletten als zweite Mülltonne zweckentfremdet – das kann die eigene Hausanlage schädigen.“ Spitze Gegenstände gehörten dort genauso wenig hinein wie Binden, Windeln oder Q-Tipps, um Rohrschäden oder Verstopfungen zu vermeiden.

Besondere Probleme bereiten falsch entsorgte Feuchttücher: Sie können sich zu langen Strängen verbinden und Pumpen verstopfen.

Vorfälle, wie sie regelmäßig aus großen Metropolen gemeldet werden, sollen in Peine vermieden werden. So hatte im Herbst 2017 in London ein 250 Meter langer und 130 Tonnen schwerer Fett- und Abfallbe rg die Kanalisation verstopft – Windeln, Wischlappen, Kondome und hartes Kochfett. Das Abtragen des Kolosses dauerte Wochen. Ein kleiner Rest ist heute in einem Museum zu bestaunen.

Speisereste in der Toilette, das nennt der Wasserverband Peine den Klassiker, worüber sich nur die Ratten freuen. Fette und Öle gehörten, in entsprechenden Gefäßen gesammelt, in den Restmüll.

Absolut tabu in der Toilette sind, so Ramdohr weiter, Farben, Lacke oder Batterien – denn die Inhaltsstoffe können die Umwelt vergiften. Das gilt ebenso für Medikamente.

Wasserverband Peine hat fast 1900 Kilometer Kanalnetz

Der Wasserverband Peine kümmert sich nach eigenen Angaben aktuell um das Abwasser von rund 170.000 Einwohnern in 160 Ortsteilen von 16 Städten und Gemeinden. 2018 wurde eine Abwassermenge von rund 10,7 Millionen Kubikmetern behandelt. Dafür betreibt der Verband unter anderem 29 Kläranlagen, 135 Rückhaltebecken, 294 Pumpwerke und 1885 Kilometer Kanalnetz.

