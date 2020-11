Frida und Heinrich Löper feiern Diamantene Hochzeit

Es begann alles mit einem knisternden Bonbonpapier im Kino in Woltwiesche. Dazu lief der spannende Streifen „Zorro“. Offensichtlich dadurch gestört fühlte sich eine junge Frau, die sich umdrehte. Der „Verursacher“ bot ihr daraufhin ein Bonbon an. Das war der Start für eine vieljährige Ehe zwischen Frida und Heinrich Löper aus Vallstedt.

Heute blickt das Jubelpaar auf gemeinsame 60 Jahre zurück und feiert das Fest der Diamantenen Hochzeit – allerdings coronabedingt nur im kleinen Familienkreis im Partyraum des Hauses. Die Löpers leben seit 45 Jahren im beschaulichen Vallstedt .

Beide würden sich wieder das Jawort geben

Nach dem ersten „Kinokontakt“ kamen die beiden jungen Leute locker ins Gespräch, gingen anschließend zum Tanzen (es spielte eine Zwei-Mann-Kapelle) in die Gaststätte Hinze. Das Eis war nun gebrochen und es entwickelte sich bis heute eine harmonische Beziehung. Der 83-jährige gebürtige Gelsenkirchener (Stadtteil Buer) und die in Woltwiesche geborene 79-Jährige sagen einhellig nach sechs Jahrzehnten: „Wir würden uns wieder das Jawort geben“. Damals wurde standesamtlich und kirchlich in Woltwiesche geheiratet.

Vor 60 Jahren gab sich das Jubelpaar das Jawort. Foto: Udo Starke

Frida schätzt an ihrem Mann – gelernter Friseurmeister - dass er stets gut gelaunt und fleißig sowie handwerklich begabt ist. „Ja, er ist ein humorvoller Mensch, das war er schon immer“, sagt Frida Löper lächelnd. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Heinrich in früheren Jahren oft als Büttenredner von sich hören ließ. „Mehr als 20 Jahre stand ich in der Bütt und habe die Kindermaskerade mit meiner Frau im Ort veranstaltet. Wir haben vom Schachclub, der sich vor fünf Wochen leider aufgelöst hat, jedes Jahr ein Vergnügen zur Karnevalszeit organisiert. Der Saal war meist mit 300 Leuten gut besucht“, erinnert sich Heinrich gern an die gute alte Zeit zurück.

Sie nähte Mund-Nasen-Schutz für die Familie

Der 83-Jährige bezeichnet seine Frau als lieb und treu sowie als gute Köchin. „Meine Lieblingsspeise ist Graupensuppe mit dickem Porree. Auch den Haushalt hält sie heute noch selber in Schuss und fährt Auto“, lobt Heinrich seine „bessere Hälfte“, die bescheiden nickt. Gemeinsam sind die Eheleute begeisterte Sänger im Männer- beziehungsweise Frauenchor gewesen. Zudem war der Jubilar wie schon wie erwähnt im Schachclub und in der Feuerwehr aktiv.

In seiner Freizeit liest Heinrich Löper gern viele Sachbücher und stöbert in Bildbänden. Seine Frau strickt . „Gerade in der Coronazeit ist das die beste Abwechslung. So habe ich schon Jacken und Pullover gefertigt. Für den Familienkreis habe ich zudem Mund-Nasen-Schutz genäht“, meint die 79-Jährige. Beide glauben nicht, dass „die Pandemie schnell vorbeigeht“.

Die Kinder und Enkel sind der ganze Stolz

Das Fernsehgerät läuft bei dem Jubelpaar wenn es unter anderem um Talkshows geht. Heinrich sieht auch gern Sportsendungen und erinnert sich an ein „überwältigendes“ Erlebnis. „Ich war 1974 live im Münchener Olympiastadion als das Finale gegen Holland angepfiffen wurde. Ich saß in Reihe 51 Platz vier. Das vergesse ich nie. Und früher bin ich auch noch zur Eintracht nach Braunschweig gefahren“, blickt er strahlend zurück und lässt nicht unerwähnt, seit 60 Jahren Leser unserer Zeitung zu sein.

Frida und Heinrich Löper freuen sich über zwei Kinder und drei Enkel . „Das ist unser ganzer Stolz“, sagen beide einhellig.