Trick-Trio stiehlt einer 96-jährigen Peinerin Schmuck

Unter dem Vorwand, sie würden Süßwaren für ein Seniorenheim sammeln, verschafften sich am Montag in Peine gegen 19.30 Uhr, drei bislang unbekannte Frauen Zutritt zur Wohnung einer 96-Jährigen am Pulverturmwall. Es war nur ein Trick.

Sie stahlen Schmuck im Wert von ungefähr 5000 Euro

Während zwei Frauen ihr Opfer in ein Gespräch verwickelten, entwendete die dritte Schmuck aus dem Nachttisch im Wert von rund 5000 Euro. Die Peiner Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Aus diesem Anlass erneuert die Polizei ihren Appell, keine fremden Personen in die Wohnung oder in das Haus zu lassen : „In jeden Fall können sich Betroffene an die Polizei wenden, dort gibt es jederzeit mit Rat und Hilfe.“

red