Christmann aus Ilsede arbeitet mit Uni Bielefeld für die EU

Was für die einen eine „Horrorvorstellung“ und Grundlage für viele Science-Fiction-Filme ist, ist für andere die schöne neue, digitale Welt – auch im privaten Raum, in den eigenen vier Wänden. Es geht um das „Internet der Dinge“, das soll lernfähig gemacht werden. Auf dem Weg dahin kooperiert das Ilseder Unternehmen Christmann Informationstechnik + Medien GmbH & Co. KG Hilfe mit der Universität Bielefeld, alles im Auftrag der EU.

Projekt VEDLIoT wird von der Europäischen Kommission

„Autonome Fahrzeuge oder Geräte für intelligente Wohnungen werden immer komplexer. Ein neues System des maschinellen Lernens soll die dafür genutzte Soft- und Hardware robuster, leistungsfähiger und energiesparender machen. Das neue Projekt VEDLIoT wird von der Europäischen Kommission für drei Jahre mit rund acht Millionen Euro finanziert. Das Projekt wird vom Forschungsinstitut für Kognition und Robotik (CoR-Lab) der Universität Bielefeld koordiniert“, heißt es in der Pressemitteilung von Christmann.

Kühlschrank an Backofen...

Erwähnt wird das „intelligente Zuhause, ein Smarthome“. Dort gebe es für die Bewohner Geräte, die ihr Leben einfacher machen sollen: Zum Beispiel einen Kühlschrank, der Lebensmittel nachbestellen und gleichzeitig mit dem Backofen kommunizieren könne.

„Die Geräte und Komponenten zählen zum Internet der Dinge (engl. Internet of Things, kurz IoT). Sie sind an ein Netzwerk angeschlossen und erfassen, speichern, verarbeiten und übertragen Daten. IoT-Geräte werden auch bei selbstfahrenden Autos oder der Industrierobotik eingesetzt“, erläutert das Ilseder Unternehmen.

Datenmengen müssen gesteuert werden

Das zitiert Professor Dr.-Ing. Ulrich Rückert, Koordinator des neuen Projektes VEDLIoT und Leiter der Gruppe Kognitronik und Sensorik der Universität Bielefeld: „Aber die Menge der gesammelten und verarbeiteten Daten ist riesig und die benötigte Rechenleistung sehr hoch. Außerdem sind die Algorithmen oft zu komplex, um Lösungen innerhalb kurzer Zeit zu errechnen.“

Deep Learning und künstliche neuronale Netze

Weiter heißt es in der Mitteilung: In dem Projekt arbeiten zwölf Partner aus den vier EU-Ländern Deutschland, Polen, Portugal und Schweden und dem EU-Assoziationsstaat Schweiz zusammen. Anstelle klassischer Verfahren, beispielsweise aus dem Bereich der Statistik, setze das internationale Forschungsteam Verfahren des maschinellen Lernens ein, zum Beispiel Deep Learning (mehrschichtiges Lernen). Dafür werden künstliche neuronale Netze genutzt.

Totalausfälle verhindern

Jens Hagemeyer forscht in der Gruppe Kognitronik und Sensorik und ist technischer Leiter des Projektes. „Wir stellen die Informationen bereit, die Maschinen lernen und entscheiden selbst“, sagt er. Mit der selbstlernenden Plattform VEDLIoT sollen IoT-Geräte leistungsfähiger werden und gleichzeitig weniger Energie verbrauchen. Dafür entwickeln die Forschenden eine modulare Hardware-Plattform. Wenn die läuft, sollen auch Totalausfälle nicht vorkommen können.

Mitte 2022 soll ein Prototyp fertiggestellt sein. Ende 2023 soll das Projekt abgeschlossen werden. Der Name VEDLIoT steht für „Very Efficient Deep Learning in IoT“ (Hocheffizientes Deep Learning im Internet der Dinge).

Internationale Beteiligung

Beteiligte Forschungseinrichtungen und Hochschulen des Projekts sind neben der Universität Bielefeld die Technische Hochschule Chalmers in Göteborg (Schweden), die Universität Neuenburg (Schweiz), die Universität Osnabrück, die Universität Göteborg (Schweden), die Research Institutes of Sweden (RISE) in Göteborg (Schweden) und FCiências.ID, eine Vereinigung für Forschung und Entwicklung in Lissabon (Portugal).

Beteiligte Unternehmen sind: Antmicro in Posen (Polen), EmbeDL in Göteborg (Schweden), der Siemens-Konzern mit Sitz in München und Berlin, Christmann Informationstechnik + Medien in Ilsede sowie die Firma Veoneer in Stockholm (Schweden).

Christmann 2005 gegründet

Die Firma Christmann Informationstechnik + Medien ist nach eigenen Angaben „ein 2005 gegründeter Hersteller von energie- und ressourceneffizienten IT-Systemen, der sich mit der Entwicklung neuer Lösungen beschäftigt und parallel dazu Dienstleistungen eines klassischen Systemhauses anbietet“.