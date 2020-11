Im Landkreis Peine ist der 16. Corona-Todesfall seit Ausbruch der Pandemie zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach Angaben von Landkreissprecher vom Montag Fabian Laaß um einen 68 Jahre alten Mann, der im Klinikum Peine auf der Intensivstation behandelt und zuletzt auch künstlich beatmet worden war. Der Mann starb am Sonntag, so Laaß.

Von bisher 15 Corona-Toten aus dem Landkreis Peine waren zwölf im April gestorben: sieben Bewohner der Seniorenresidenz „Brockenblick“ in Gadenstedt, wo es einen Corona-Ausbruch gegeben hatte, sowie fünf weitere Einwohner aus dem Landkreis Peine.

Im Oktober erlag eine 86-jährige Bewohnerin des DRK-Seniorenheims „Haus am Stadtpark“ in Peine den Folgen der Infektion. Wenige Tage später starb ein 87 Jahre alter Peiner, der sich außerhalb des Landkreises in klinischer Behandlung befunden hat.

Anfang November starb ein 74-Jähriger an den Folgen der Infektion, er war im Klinikum Peine in Behandlung. Mitte November nun erlag der 68-Jährige auf der Intensivstation des Klinikum den Folgen einer Infektion – der 16. Todesfall seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Peine.

Der 3. Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim im Kreis Peine

In diesem Monat ist es vergangene Woche zu einem weiteren größeren Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim gekommen – der dritte Fall. Im Artemed-Pflegezentrum „Rosenblick“ in Telgte haben sich laut Kreis-Gesundheitsamt bis Freitagabend 13 Bewohner und 15 Mitarbeiter des 45-Plätze-Hauses infiziert. An diesem Montag sollten in einer zweiten Testreihe alle Bewohner und Mitarbeiter erneut überprüft werden. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Im April hatte es einen Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz „Brockenblick“ in Gadenstedt gegeben – sieben Bewohnerinnen und Bewohner starben. Im Oktober traf es dann das DRK-Seniorenheim „Haus am Stadtpark“ in Peine – eine 86-jährige Bewohnerin erlag den Folgen ihrer Infektion.

7-Tagesinzidenz erreicht neuen Höchstwert in Peine

Unterdessen hat der vom Landesgesundheitsamt in Hannover ermittelte Wert der 7-Tagesinzidenz (Neuinfektionen in dieser Zeitspanne je 100.000 Einwohner) für den Landkreis Peine einen neuen Höchstwert erreicht: 160,0. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt im Land Niedersachsen mit 103,4. Die Höhe der Infektionsrate ist maßgeblich für die Anordnung weiterer Auflagen zur Eindämmung der Pandemie. Kritische Werte sind 50 und 100. Die 50 hatte der Landkreis Peine bereits am 26. Oktober überschritten, die 100 am 5. November.

Das Klinikum Peine sucht dringend Pflegepersonal

Das Klinikum Peine meldet dringenden Bedarf an Pflegepersonal zur Betreuung bestätigter Corona-Fälle sowie Verdachtsfälle. Laaß: „Wir suchen Menschen mit einer Pflege- oder Medizinausbildung oder ähnlicher Eignung, etwa Medizinstudenten oder Sanitäter. Diese können befristet eingestellt werden.“ Auskunft: (05171) 93-1201 .