Das Programm der Evangelischen Jugend Peine 2021 ist da

Peine. Nach den vielen coronabedingten Ausfällen in diesem Jahr soll es im nächsten Jahr wieder mit vollem Programm in Peine losgehen.

Nachdem in diesem Jahr geplante Maßnahmen ausfallen oder in anderer Form stattfinden mussten, hoffen viele Kinder und Jugendliche , im nächsten Jahr wieder mehr Fahrten und Aktionen mit der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Peine erleben zu können. In diesen Tagen ist das Jahresprogramm 2021 beim Kirchenkreisjugenddienst mit vielfältigen Angeboten wie Freizeiten, Schulungen oder Aktionen erschienen, so die Pressemitteilung.

Frankreich oder Schweden

Highlight sind für viele sicher die geplanten Sommerfreizeiten nach Frankreich oder Schweden, so die Evangelische Jugend. Neu im Programm ist ein demnach Konzept, das in diesem Sommer aufgrund der aktuellen Lage als Alternative entwickelt wurde und auch künftig angeboten werden soll. So sind im kommenden Sommer wieder vier Wochen „Hulli Gulli“-Programm im Zirkuszelt vor Ort geplant.

Das Programmheft kann ab sofort beim Kirchenkreisjugenddienst bestellt werden. Weitere Informationen und die Möglichkeit einer Online-Anmeldung gibt es auf der Internetseite des Kirchenkreisjugenddienstes www.kkjd-peine.de. Telefonisch ist der Kirchenkreisjugenddienst zu erreichen unter (05171) 82277 .

red