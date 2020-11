Ursache eines Brandes in Peine unklar

Peine. An der Bessemerstraße war es am frühen Dienstagmorgen zu dem Vorfall gekommen. Der Wohnungsmieter war laut Polizei alkoholisiert.

In der Wohnung eines 44-Jährigen an der Bessemerstraße in Peine ist nach Polizeiangaben am Dienstag, 10. November, 5.40 Uhr, ein Kleinfeuer entstanden – offensichtlich bei der Zubereitung von Speisen auf einem Herd. „Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache des Brandes und kann weiterhin weder vorsätzliche Brandlegung noch eine Fahrlässigkeit ausschließen“, so Polizeisprecher Matthias Pintak.

Alkotest wurde gemacht

Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr alarmiert worden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille, so Pintak. Die Polizei habe bei dem Mieter die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und ermittele, ob es zu einem Gebäudeschaden gekommen sei. Der Wohnungsinhaber könnte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben.

