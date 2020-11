Diese Langzeitbelichtung zeigt Leuchtspuren von PKW und LKW auf der Autobahn A2 an der Ausfahrt Lehrte.

Achtung: A2 bei Peine ist an zwei Wochenenden voll gesperrt

Das ist für alle Autofahrer, Berufskraftfahrer und Pendler aus Peine wichtig: Die Autobahn A 2 wird an den nächsten beiden Wochenenden zwischen der Anschlussstelle Lehrte-Ost und dem Kreuz Hannover-Ost in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund dafür sind Elektroarbeiten. Das teilte am Dienstag die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hannover, mit.

Die Termine: am Wochenende 13.-15. November und am Wochenende 20.-22. November, jeweils von Freitagabend 20 Uhr bis Sonntag 17.30 Uhr. Friedrich Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs in Hannover, erläutert den Grund: „Im Bereich der Anschlussstelle Lehrte werden durch den Energieversorger Avacon an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden die Oberleitungen ausgetauscht, die dort direkt über die A2 führen. Für die unaufschiebbare Erneuerung der 80 Jahre alten Oberleitungen muss die A2 voll gesperrt werden.“ Der Energieversorger teilt dazu mit, dass im Zuge von Kontrolltätigkeiten Seilschäden an den Oberleitungen festgestellt worden sind. Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung erfolgen, um die Energieversorgung in diesem Bereich und die Verkehrssicherheit auf der A2 nicht zu gefährden. Die Vollsperrung erfolgt in Fahrtrichtung Berlin ab dem Autobahnkreuz Hannover Ost, in Fahrtrichtung Dortmund ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost. Eine überregionale Umleitung erfolgt ab dem Autobahnkreuz Hannover Ost über die A7 und die A39. Eine regionale Umleitung ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost über die Bundesstraßen B65 und B443 sowie die Kreisstraße K134. Vollsperrung der A2 zwischen Kreuz Hannover-Ost und Lehrte-Ost Foto: Jürgen Runo Die erneute Vollsperrung in gleichem Umfang am Wochenende 20.-22. November wird laut Straßenbaubehörde erforderlich, um die Arbeiten an den verbleibenden Leiterseilen fortzusetzen. An den Wochenenden dürfte zwar weniger Verkehr als an Werktagen auf der Autobahn unterwegs sein, dennoch muss mit Verkehrsbehinderungen, möglicherweise auch längeren Staus gerechnet werden. Dazu Friedrich Fischer: „Die Landesbehörde und das ausführende Bauunternehmen sind bestrebt, die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.“