Pastor Julian Bergau und Sait Weber von der Peiner Takva-Moschee beim Videodreh für die digitalen christlich-muslimischen Friedensweg in der Lutherkapelle in Peine.

Peine. Der Spaziergang zu verschiedenen Moscheen und Kirchen in Peine fällt wegen Corona aus. Stattdessen gibt es täglich Videos.

Der Glaube in schwierigen Zeiten - wegen der Corona-Pandemie findet der christlich-muslimische Friedensweg in Peine in diesem Jahr nicht auf der Straße statt. Er fällt aber auch nicht aus, sondern wird digital veranstaltet.

Kein Spaziergang durch Peine, keine Andachten Nach langen Überlegungen hat sich die Vorbereitungsgruppe des christlich-muslimischen Friedensweges entschieden, in diesem Jahr auf den beliebten Spaziergang zu verschiedenen Moscheen und Kirchen zu verzichten. Andachten in den Gotteshäusern und ein Beisammensein mit Gesprächen wird es ebenfalls nicht geben. Jeweils ein Muslim und ein Christ aus Peine sprechen im Video Stattdessen aber wird es einen digitalen Friedensweg geben. Es ist geplant, vom Dienstag, 10. November, bis Montag, 16. November, jeden Tag ein Video auf die Homepage des Kirchenkreises Peine in der Rubrik „Kurz be-dacht“, die Facebookseite des Kirchenkreises und auch auf die digitalen Präsenzen der beteiligten Kirchen und Moscheen zu stellen. Darin äußern sich jeweils ein Muslim und ein Christ zum Thema der diesjährigen Friedensdekade: Glaube in schwierigen Zeiten – Licht tragen in die Welt. Die Videos sind in oder vor den Kirchen und Moscheen gedreht worden, so dass alle Interessierten einen kleinen Einblick in die Gebäude bekommen.