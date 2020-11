In Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht im Jahr 1938 findet zur Eindämmung des Infektionsgeschehens der COVID-19-Pandemie keine Gedenkveranstaltung am Mahnmal der zerstörten Synagoge in der Hans-Marburger-Straße statt.

Anlässlich der sonst üblichen öffentlichen Gedenkveranstaltung wird sich Peines Bürgermeister Klaus Saemann in einer Videobotschaft an die Peiner Bevölkerung richten. Die Videobotschaft wird am Montag, 9. November, ab 11 Uhr über die Internetseite der Stadt Peine, www.peine01.de, abrufbar sein. Sie wird außerdem auf der Facebook-Seite der Stadt Peine veröffentlicht.

Als sichtbares Zeichen des Gedenkens der Opfer der Reichspogromnacht 1938 werden am 9. November Kränze an den Gedenkstätten in der Hans-Marburger-Straße und im Herzberg durch die Mitarbeitenden der Städtischen Betriebe abgelegt.

Am 09. November wird alljährlich den Opfern der Reichspogromnacht 1938 gedacht. In dieser wurden durch das NS-Regime systematisch Synagogen und jüdische Gebetshäuser verbrannt und tausende jüdische Menschen verhaftet und inhaftiert. Bei den Ausschreitungen wurde auch die Peiner Synagoge in der Hans-Marburger-Straße zerstört.