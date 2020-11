Lotterie-Wunder in Lengede – Inge gewinnt 10.000 Euro

Der fünfte Straßenpreis der Deutschen Postcode Lotterie im Oktober geht ins niedersächsische Lengede. Das teilt die Deutsche Postcode Lotterie in einer Pressemitteilung mit. Dank des gezogenen Postcodes 38268 KX freut sich Ingrid über 10.000 Euro. Ein kleines Wunder: Denn die 64-Jährige hatte ihr Los gerade erst gekauft.

Die 10.000 Euro sind in einem goldenen Umschlag

Als Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig und das Team der Deutschen Postcode Lotterie vor Ingrids Haustür stehen, fehlen ihr erst einmal die Worte. Als sie dann den 10.000-Euro-Scheck aus dem goldenen Umschlag zieht, ist sie baff. Denn die 64-Jährige ist erst seit Oktober Teilnehmerin der Soziallotterie – und mit einem solchen Gewinn, direkt im ersten Monat, hätte sie nicht gerechnet: „Mein erstes Los, die erste Ziehung – und ich habe gleich gewonnen!“

Was sie mit dem Geld machen wird, weiß Ingrid noch nicht so genau: „Vielleicht was Schönes kaufen. Oder wegfahren, wenn das wieder geht. Da wird sich schon was finden.“ Sicher bekommt auch ihr Sohn etwas ab, der hatte nämlich die Idee, bei der Deutschen Postcode Lotterie ein Los zu kaufen.

Der gute Zweck war ausschlaggebend für den Loskauf

Aber nicht nur die Gewinnchancen, auch der soziale Zweck hat die Büro-Angestellte überzeugt: „Ich fand gut, dass auch Projekte unterstützt werden. Das war dann auch das Ausschlaggebende, warum ich mich dafür entschieden habe.“ Dank Ingrid und aller anderen Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie gewinnt auch der gute Zweck, denn 30 Prozent von jedem Los fließen in soziale und grüne Projekte im jeweiligen Bundesland.

In der Nähe von Lengede unterstützt die Soziallotterie unter anderem das Projekt „ZwischenMenschlich – Paten für Senioren“ der Bürgerstiftung Hannover. Im Heim lebende Senioren treffen dort auf jüngere Menschen, was zu interessanten Begegnungen führt und für Abwechslung und neue Perspektiven im Alltag sorgt, heißt es in der Mitteilung.