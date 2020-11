Hans-Hermann Baas 18 Jahre Vorsteher im Wasserverband Peine

Eine Spitzenpersonalie steht in der Verbandsversammlung des Wasserverbands Peine am 11. Dezember an. Die Besetzung des höchsten gestalterischen Postens des Verband, das Verbandsvorsteher-Amt, wird zu wählen sein. Nach drei Amtszeiten gibt der amtierende Vorsteher Hans-Hermann Baas, ehemals Bürgermeister der Gemeinde Lengede, die Leitung des Verbands an die nächste Generation weiter.

Geschäftsführer Olaf Schröder würdigt das Wirken des vieljährigen Vorstehers Baas, mit dem er gemeinsam seit 2010 die Geschicke des Wasserverbands Peine steuert, mit diesen Worten: „Wir haben Hans-Hermann Baas in all den Jahren als unermüdlichen, engagierten Kommunalpolitiker erlebt, für den Wasser ein Herzensthema ist. Er hat wichtige Weichen gestellt – für unseren Verband und damit auch für die Region. Er hat sich unermüdlich für eine gute Lebensqualität im ländlichen Raum eingesetzt.“

Geschäftsführer Schröder würdigt die Leistungen von Hans-Hermann Baas

Und Schröder fährt fort: „Baas war mit seiner klaren, verantwortungsvollen Haltung, seiner profunden Erfahrung und seiner inspirierenden, zukunftszugewandten Art immer ein sehr wertvoller Partner, um Projekte erfolgreich voranzubringen – sowohl für mich ganz persönlich in unserer langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit wie auch für den Verband und die Wasserwirtschaft insgesamt.“

Anfang 2002 übernahm Hans-Hermann Baas das Amt des Verbandsvorstehers von Willy Boß. Seine Motivation zur seiner damaligen Kandidatur beschreibt Baas so: „Der Wasserverband Peine feierte 2002 sein 50-jähriges Jubiläum. Diese Erfolgsgeschichte wollte ich mit viel Elan und neuen Konzeptideen in dieser verantwortungsvollen Position aktiv fortschreiben.“

Der Wasserverband Peine ist ein gefragter Partner“

Er hatte sich vorher bereits seit 1991 im Vorstand des Verbands engagiert, 2020 markiert das 30-jährige Jubiläum seiner Vorstandsarbeit. Das Ziel seiner Vorstehertätigkeiten habe er in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Geschäftsführern Günter Wolters, Henning Schaare und heute Olaf Schröder erreicht, blickt Baas nach drei sechsjährigen Amtszeiten zufrieden zurück: „Der Wasserverband Peine ist ein gefragter Partner, seine Kompetenz und seine nachhaltigen Konzepte finden Anklang, in der Region sowie landes- und auch bundesweit. Das haben zuletzt das Abwasser Solidarmodell oder die Hochwasser-Partnerschaften gezeigt. Das war eine gute Teamleistung.“

Für Baas ist die interkommunale Zusammenarbeit ein Erfolgsmodell

Die interkommunale Zusammenarbeit unter dem Dach eines Wasserverbands ist für Baas ein „Erfolgsmodell“, das gerade auch zur positiven Entwicklung des ländlichen Raums beitragen könne. „Gemeinsam stark und solidarisch – so habe ich den Verband immer gesehen. Für dieses Modell habe ich geworben. Es verbindet Versorgungssicherheit und demokratische Mitbestimmung, das ist herausragend.“

Deshalb habe Baas sich auch gleich zu Beginn seiner Amtszeit für die Aufnahme neuer Mitgliedskommunen und damit für die Expansion des Verbands in der Fläche eingesetzt: 2003 wurden die beiden im niedersächsischen Süden gelegenen Kommunen Dransfeld und Staufenberg aufgenommen. „Hier waren wir auch und gerade als Problemlöser, Stichwort Wassernotstand, angetreten und haben mit unserer nachhaltigen Investitionsstrategie und unserer breit aufgestellten Kompetenz im Trink- wie im Abwasserbereich überzeugt“, so Baas.

Mittlerweile betreut der Verband auch zwei Kommunen in Nordhessen, die ihre Abwasseraufgaben übertragen haben. Für dieses landesübergreifende Engagement musste ein Staatsvertrag zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Hessen geschlossen werden.

In den Jahren 2003 bis 2017 hat der Wasserverband Peine seine Leistungen auch bewusst als Betriebsführer angeboten. In der Spitze betreute der Verband mit Betriebsführungen insgesamt 33 Kommunen. „Für uns war die Betriebsführung immer ein intensives Kennenlernen des Verbandsmodells, so wie wir es leben. Damit war für uns im Umkehrschluss auch klar, dass wir Betriebsführungen nur zeitlich begrenzt ermöglichen. Das haben wir in den letzten Jahren konsequent umgesetzt. Das stärkt unsere Solidargemeinschaft“, betont Baas.

Lediglich vier Kommunen (Hintergrund: Lamspringe, Harsum, Isernhagen, Wedemark) haben in all den Jahren nicht dauerhaft das Verbandsmodell gewählt, auch das wird als ein positives Zeichen der Leistungsfähigkeit des Wasserverbands Peine gewertet, der „die Freiheit der demokratischen Entscheidung schätzt und tief in seiner DNA verankert hat“. „Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen und bauen unsere Stärken und unsere Aktionsfelder entsprechend weiter aus, wie zuletzt im Hochwasserschutz.“

Im Jahr 2002 zu Beginn seiner ersten Amtszeit sorgte ein Hochwasserereignis im Juli für besonderen Aufwand. Die Kläranlage Steinbrück an der Fuhse etwa war nur noch per Boot erreichbar. „Unsere Mitarbeiter sind mit Elan und viel Einsatz rund um die Uhr aktiv, nicht nur in so einem Ausnahmefall. Auf sie war und ist Verlass. Sie sind der Erfolgsmotor unseres Verbands“, lobt der langjährige Vorsteher Baas.

Das Geschäftsfeld Hochwasserschutz hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt: Zunächst beratend tätig, hatten 2010 die beiden langjährigen Mitglieder Baddeckenstedt und Lutter am Barenberge Hochwasserschutz-Aufgaben auf den Verband übertragen. Seitdem wurden die integrierten Hochwasserschutzkonzepte mit der Flussgebietspartnerschaft an Oker und Innerste und dem jüngsten Hochwasserschutz-Projekt an Fuhse, Aue und Erse weiter ausgebaut. „Unser Konzept und die Flussgebietspartnerschaft an Oker und Innerste war die Blaupause, nach der andere Projekte in Niedersachsen aufgebaut wurden. Darauf sind wir stolz“, betont Baas.

Das im Trinkwasser erfolgreiche Solidarmodell wollte der Wasserverband Peine gern auch für den Abwasser-Bereich nutzbar machen. „Diese Idee gab es schon mit der Übertragung der ersten Abwasser-Aufgaben im Jahr 1996. Allerdings waren die Rahmenbedingungen seinerzeit dafür noch nicht gegeben, die Anlagen und Kanalnetze zu unterschiedlich aufgestellt und unterhalten“, beschreibt Baas eines der herausragenden Projekte seiner dritten Amtszeit. Im Zuge der Investitionsstrategie des Wasserverbands haben sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren allmählich angeglichen. „Und dann hat Geschäftsführer Olaf Schröder diese Idee der Solidargemeinschaft aktiv wieder aufgegriffen und mit einem Arbeitskreis auf Vorstandsebene das Konzept für ein Abwasser-Solidarmodell 2017/2018 entwickelt. Bereits 2019 konnten wir dann dieses Modell mit zehn Mitgliedskommunen in Südostniedersachsen in die fünfjährige Integrationsphase starten, ein schöner Erfolg“, erläutert Baas.

Der Bund fand dieses Projekt als ein Beispiel für die Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse ebenfalls vielversprechend. „Wir waren sogar so innovativ, dass wir in keine der bestehenden Förderkulissen passten. Auch das ein Zeichen des Gestaltungswillens unseres Verbands: Wir sind mit gutem Beispiel voran gegangen und haben nicht auf ein etwaiges neues Bundesförderprogramm gewartet.“

Zwischen kontrolliertem Wachstum in der Fläche und grenzüberschreitenden Projekten im Abwasserbereich und dem Hochwasserschutz wurde vor allem die zweite Amtszeit von einem wichtigen Trinkwasser-Projekt geprägt: der Harzwasser-Erschließung des mittleren Versorgungsgebiets des Wasserverbands Peine, dem bisher größten Trinkwasser-Investitionsprojekt von 30 Millionen Euro. „Ziel war es, die langfristige Versorgungssicherheit auch wirtschaftlich und anlagentechnisch gut darzustellen. Das ist uns in den erfolgreichen Verhandlungen mit dem Vorlieferanten und auch dank des Einsatzes unserer Planungs- und Bauabteilung gut gelungen.“

Im Dezember 2008 konnten die ersten vier Ortschaften auf Harzwasser umgestellt werden. Im Januar 2014 wurden die letzten Ortschaften umgestellt. Dazwischen lag der Bau von 55 Kilometern Transportleitung und dem größten Wasserbehälter des Verbands. „Dieses Harzwasser-Projekt ist ein herausragendes Beispiel, wie wir uns mit unserem Verband für die bestmöglichen regionalen Wasserversorgungskonzepte engagieren“, führt Baas aus.

Das 30-jährige Jubiläum des Wasserwerks Wehnsen im September 2019 war für den Verbandsvorsteher ein weiteres dieser Beispiele für passgenaue, nachhaltige Versorgungskonzepte, für die der Wasserverband Peine steht.

„Wasser ist kein Gut wie jedes andere – es gehört weiter in kommunale Hand“

Baas war und ist ein überzeugter Streiter für die Gemeinwohlorientierung der Wasserwirtschaft und die Wasserversorgung in öffentlicher Hand zu erhalten. Die Versprechen, die mit der Privatisierung kommunaler Anlagen verbunden worden waren, seien bitter enttäuscht worden, so sein Fazit.

„In Algermissen haben wir 2015 eine 10-Millionen-Euro-teure neue Kläranlage auf der grünen Wiese gebaut und bauen müssen, weil das seinerzeit hochgelobte Privatisierungsmodell dort gescheitert war.“ Investitionen fanden vom Betreiber nicht statt, die alte Kläranlage konnte nicht mehr im Bestand erneuert werden. „Wasser ist kein Gut wie jedes andere. Die sichere Versorgung aller Bürger muss im Vordergrund stehen, nicht der Profit von Anlegern. Wasser gehört weiter in kommunale Hand. Dafür habe ich mich auch in den letzten Jahren immer wieder als Verbandsvorsteher und als Vizepräsident der in Berlin ansässigen Allianz der öffentlichen Wasserversorgung (AöW) in der politischen Debatte auf Landes,- Bundes- und Europaebene eingebracht.“

Im Zuge der Diskussionen um die neue Ausgestaltung Dienstleistungskonzessionsrichtlinie 2012/2013 und Konzeptideen aus Brüssel, die Privatisierung auch im Wassersektor voranzutreiben, hatte sich Baas massiv in die Debatte eingebracht, auch die erste europäische Bürgerinitiative „Right to Water“ unterstützt.

Baas: „In anderen europäischen Ländern kennt man unsere öffentlich-rechtliche, gemeinwohlorientierte Struktur zum Wohl des Bürgers eher nicht. Gerade deshalb kamen und werden auch künftig in Wellen immer wieder Gedanken aus Brüssel kommen, ob die Privatisierung des Wassersektors wie auch der Daseinsvorsorge insgesamt nicht angeraten sei. Diesen Irrweg gilt es zu verhindern. Wir müssen, auch und gerade als Verband und Deutsche Wasserwirtschaft, weiter offensiv für das Erfolgsmodell öffentlich-rechtlich organisierter Daseinsvorsorge werben.“

In seinen drei Amtszeiten als Verbandsvorsteher habe er den nachhaltigen Weg der 1990er Jahre fortgeführt, die Weiterentwicklung in Geschäftsbereichen und in der interkommunalen Zusammenarbeit vorangetrieben und die Stimme der Wasserwirtschaft deutlich artikuliert, gerade auch mit Blick auf die sich jüngst verschärfenden Nutzungskonkurrenzen um Menge und Qualität der Wasserressourcen, zieht Hans-Hermann Baas Bilanz seiner Vorstehertätigkeiten.

Seinem noch zu wählenden Nachfolger bzw. seiner Nachfolgerin wünscht Baas schon von heute aus eine glückliche Hand: „Ich bin mir sicher, dass mein Nachfolger gemeinsam mit dem Vorstand und dem Geschäftsführer den Wasserverband Peine weiter als zuverlässigen und innovativen Partner der Kommunen fortführen wird, der die vier Grundmaxime unseres Verbands, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, demokratische Mitbestimmung und regionales Engagement, im neuen Jahrzehnt mit zukunftsweisenden Konzepten ausgestalten wird.“

