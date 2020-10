Einbrecher sind in Peine gescheitert.

Peine. Die Täter machten sich in der Hans-Böckler-Straße an einem Reihenhaus zu schaffen.

Einbrecher scheitern in Peine an Terrassentür

Einbrecher haben am Montag gegen 21 Uhr versucht, die Terrassentür zu einem Reihenhaus in der Hans-Böckler-Straße in Peine aufzuhebeln.

Die Polizei sucht Zeugen

Dieser Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, ein Eindringen in das Haus fand nicht statt, teilt die Polizei mit. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05171) 999-0 entgegen.

red