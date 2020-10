Peine-Vöhrum: Frau sticht im Trennungsstreit auf Partner ein

Im Landgericht in Hildesheim, Kaiserstraße, beginnt am Mittwoch der Prozess gegen eine 45-Jährige aus Peine wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung.

Peine. Im Landgericht in Hildesheim beginnt am Mittwoch der Prozess gegen eine 45-Jährige aus Peine wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung.

Ein Trennungs-Drama in Peine-Vöhrum kommt vor das Landgericht Hildesheim: Einer 45 Jahre alten Frau wirft die Anklage vor, am Freitag, 8. Mai, gegen 21 Uhr ihrem Lebensgefährten in dessen Haus im Streit mit einem Küchenmesser einen tiefen Stich in den Bauchraum versetzt zu haben. Dabei habe sie tödliche Verletzungen des Mannes in Kauf genommen.

Zwischen der alkoholisierten Angeklagten und dem Mann soll es zuvor zum wiederholten Mal Streit gegeben haben. Dabei soll der Mann die Angeklagte zum Auszug aus seinem Haus aufgefordert haben und in sein Arbeitszimmer gegangen sein. Anklage: Mit Küchenmesser mit einer 20-Zentimeter-Klinge zugestochen Die Angeklagte soll ihm mit einem Küchenmesser mit einer 20-Zentimeter-Klinge gefolgt sein und gefragt haben, ob er sich sicher sei. Als der Angegriffene dies bejaht habe, soll die Angeklagte mit dem bis dahin verdeckt gehaltenen Messer tief zugestochen haben. Frau aus Peine sitzt in Untersuchungshaft Der Mann musste den Gerichtsangaben zufolge operiert werden. Die Angeklagte, die nach dem Vorfall selbst versucht habe, einen Krankenwagen zu verständigen, sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Prozess beginnt am Mittwoch, 28. Oktober, 9 Uhr, im Saal 134 des Landgerichts Hildesheim. Es sind Fortsetzungstermine am 5. und 6. November vorgesehen.