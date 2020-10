Achtung: Peiner Inzidenz-Ampel schaltet auf Stufe Gelb

Wie in Hamburg gilt nun auch in Peine Maskenpflicht.

Es hatte sich abgezeichnet, am Samstag ist es eingetreten: Nachdem im Landkreis Peine am Freitag 17 neue Corona-Fälle hinzugekommen waren, liegt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen innerhalb der Zeitspanne je 100.000 Einwohner) bei 41,5 und damit deutlich über dem kritischen Wert von 35. „Damit treten mit sofortiger Wirkung die einschränkenden Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen in Kraft“, erklärt Fabian Laaß, Pressesprecher des Landkreises Peine.

Die Inzidenz zwischen 35 und 50 bedeutet ein starkes Infektionsgeschehen. Bis 35 ist die Ampel noch grün; zwischen 35 und 50 und ab 50 rot. Sperrstunde von 23 Uhr bis 6 Uhr in Peine Der Krisenstab des Landkreise Peine weist darauf hin, dass ab sofort durch die Rechtsverordnung folgende Einschränkungen automatisch gelten: 1. In allen gastronomischen Einrichtungen gilt eine Sperrstunde in der Zeit von 23 bis 6 Uhr. 2. Private Zusammenkünfte und Feiern sind sowohl drinnen als auch draußen nur noch mit 15, in Gaststätten mit maximal 25 Personen möglich. 3. Besteht in der Öffentlichkeit die Gefahr, dass Abstände nicht eingehalten werden können, soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Maske tragen ist Pflicht in der Peiner Innenstadt Zusätzlich zu den Regelungen der Rechtsverordnung erlässt der Landkreis Peine eine Allgemeinverfügung. Diese enthält folgende Punkte: 1. An folgenden Örtlichkeiten im Landkreis Peine sollen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden: In der gesamten Fußgängerzone der Peiner Innenstadt; also in dem Bereich der Peiner Innenstadt, der durch die Verkehrszeichen „Beginn einer Fußgängerzone“ gekennzeichnet ist, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr und auch auf dem Gelände des Peiner Bahnhofes und dem Gelände des Peiner Busbahnhofes. „Diese Regelung gilt nicht nur für Reisende mit Bus und Bahn, sondern auch für Personen, die diese Bereiche lediglich passieren, und zwar im Zeitraum zwischen 6 und 19 Uhr“, erklärt Fabian Laaß weiter. Mund-Nasen-Bedeckungen müssen außerdem auf dem Gelände der jeweiligen Wochenmärkte getragen werden. Das gilt auch für Passanten ohne Kaufabsichten, die das Marktgelände lediglich passieren. Mund-Nasen-Bedeckung auch in geschlossenen Räumen 2. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- und Kundenverkehrs zugänglich sind, wird wie folgt ausgeweitet: Wer bei Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in geschlossenen Räumen einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu einer anderen Person nicht oder nicht durchgehend einhalten kann, ist zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet. Diese Pflicht gilt insbesondere für Verkehrswege, Flure, Treppen und Treppenhäuser, Wartebereiche, Gemeinschafts- und Sozialräume, Toiletten und vergleichbare Räumlichkeiten. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Die Allgemeinverfügung gilt bis Montag, 30. November, eine Verlängerung ist möglich. Die komplette Allgemeinverfügung ist auf der der Homepage des Landkreises Peine vorgeschalteten Corona-Seite zu finden. Das Land Niedersachsen bietet unter folgendem Link weitere Informationen und Grafiken zu den Regelungen der Corona-Verordnung:https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle-inzidenz-ampel-193672.html