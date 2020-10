Einbrecher in Peiner Wohnhaus kommt durchs Fenster

Ein Unbekannter ist in ein Wohnaus in Peine eingebrochen. (symbolbild)

Peine. Ein Unbekannter ist in ein Wohnhaus an der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Mitgenommen hat er offenbar nichts, so die Polizei.

Nach Aufhebeln eines Fensters ist ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 17 und 22 Uhr in ein Wohnhaus an der Hans-Böckler-Straße in Peine eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, so heißt es in der Mitteilung, wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Peine hofft auf Zeugenhinweise unter (05171) 9990.

red