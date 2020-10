Lindenquartier Peine: Anlieger werden informiert

Nach dem Abriss des seit 2009 brach liegenden Hertie-Areals in der Peiner Innenstadt soll auf dem 21.000 Quadratmeter großen Grundstück das neue Lindenquartier entstehen – ein Einkaufszentrum mit Edeka als Ankermieter. Zusätzlich wird parallel zur Wallstraße ein Gebäude mit Mietwohnungen im Obergeschoss und mit Platz für beispielsweise Ärzte oder Apotheken im Erdgeschoss gebaut.

Der Investor, die THI Holding GmbH in Hannover, will Anfang 2021 mit den Abbrucharbeiten beginnen. Im Sommer 2023 soll das neue Lindenquartier fertig sein.

Zum Start der Arbeiten auf dem Areal sollen die Nachbarn in einer Anliegerversammlung über Details informiert werden. Diese Versammlung findet am Dienstag, 27. Oktober, 17 Uhr, im Forum, Winkel 30, in Peine statt. Die Stadt weist darauf hin, dass sich interessierte Anlieger aufgrund der Corona-Pandemie verbindlich im Rathaus anmelden müssen. Alle Anlieger, die an der Informationsveranstaltung nicht teilnehmen können, sollen „umfassend schriftlich informiert werden“, kündigte Sprecherin Petra Neumann an.

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung sollen in der Versammlung unter anderem diese Fragestellungen erläutert werden:

– Beginn der Rodung vorhandener Bäume und Sträucher auf dem Gelände;

– Beginn und Durchführung der Abbrucharbeiten;

– Projekte der Lindenplatz GmbH & Co KG: Ankermieter, Mieter, Parkmöglichkeiten, Wohnungen;

– Zeitschiene der vorgezogenen Baumaßnahme zur Anbindung an die Bahnhofstraße;

– Art der Leistungen der Maßnahme Bahnhofstraße für die Stadtwerke Peine und die Stadtentwässerung Peine;

– geplanter Bauablauf der Infrastrukturmaßnahmen im Lindenquartier (Strom, Wasser, Fernwärme, Gas, Schmutz- und Niederschlagswasser);

– Beeinträchtigungen für Anlieger durch Lärm, Staub, Baufahrzeuge, fehlende Parkplätze, Beweissicherung angrenzender Gebäude;

– kommen Kosten auf Eigentümer zu – und wenn ja, welche?