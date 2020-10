Peiner Weltladen spendet an Südafrika und Libanon

Heidrun Wichert vom Verein „Weltladen Peine“ überreichte die Spendenbriefe an Wolfgang Klingenberg (links) vom Partnerschaftskomitee und an Michael Sommer vom Verein „El Puente“.

Peine. Die Spenden von jeweils 500 Euro gehen an ein Hilfsprojekt in Borwa II (Südafrika) und die Bevölkerung in Beirut (Libanon).

Boitumelo – das ist Setswana und bedeutet Freude. Und die herrschte vor dem Peiner Weltladen: Heidrun Wichert vom Vorstand des Vereins Weltladen überreichte Spendenbriefe über jeweils 500 Euro an Wolfgang Klingenberg, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees zwischen den evangelisch-lutherischen Kirchenkreisen Borwa II in Südafrika und Peine, und an Michael Sommer, Außendienstmitarbeiter des Fair-Handelsunternehmens „El Puente“ (Verein).

„Das Geld fließt direkt in unser Hilfsprojekt Boitumelo: Damit unterstützen wir bedürftige Familien, Schulen und die AIDS-Komitees in Borwa II“, sagt Klingenberg. Gerade jetzt bräuchten die Menschen in Südafrika Hilfe, da die Corona-Krise das Land mit voller Wucht getroffen habe. Auch Michael Sommer freut sich über die Zuwendung, die für den Handelspartner „Fair-Trade Lebanon“ bestimmt ist – er leistet Soforthilfe für die von der Explosion betroffenen Menschen und Betriebe in Libanons Hauptstadt Beirut. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Beirut sind im August durch die gewaltige Explosion obdachlosgeworden, zahllose Gebäude und Straßen zerstört. Infos über den Weltladen Peine unter info@weltladen-peine.de per Mail oder unter www.weltladen-peine.de im Internet.