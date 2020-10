Die Anwältin des 39-Jährigen, der nach einer Einbruchsserie in Wendeburg zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, hat Revision beantragt, über die nun der Bundesgerichtshof in Karlsruhe zu entscheiden hat. Dies teilte das Landgericht Braunschweig auf Anfrage mit.

Wie berichtet, hatte die 8. Große Strafkammer den Angeklagten aus dem Kreis Peine nach fünf Verhandlungstagen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und Wohnungseinbruchsdiebstahls verurteilt. Ihm war vorgeworfen worden, in der Zeit von August 2019 bis Ende März dieses Jahres insgesamt 27 Eigentumsdelikte begangen und dadurch einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet zu haben.

„Einbruchserie verunsicherte die Einwohner Wendeburgs schwer“

Der damals 38-Jährige habe, so heißt es in der Begründung des Urteils, in acht Monaten die Gemeinde Wendeburg „mit einer Einbruchsserie überzogen, die die Einwohner schwer verunsichert hat“. Der Angeklagte, der sich in Wendeburg bestens auskannte, war unter anderem in Einfamilienhäuser, Wohnungen, Bauernhöfe, aber auch in ein Restaurant und in einem Einkaufszentrum in eine Fleischerei eingedrungen. Auf seinen Streifzügen erbeutete er unter anderem EC-Karten, Bargeld, Schmuck, Münzen, Computer, Handys und sogar 48 Kilogramm Fleisch.

Er habe, so befand die Kammer, die Taten verübt, um sich eine Einnahmequelle für seinen Lebensunterhalt zu verschaffen. Die Ehefrau des 39-Jährigen, die nicht mehr im Kreis Peine wohnt, legt Wert auf die Feststellung, dass sie an keinem der Tatorte war. Sie habe an eine Trennung gedacht. Aber sie werde ihrem Mann, „der ein liebevoller Vater war“, auch im Interesse ihrer beiden Kinder auch während der Haft weiter beistehen.