Peiner greift Polizisten an

Polizisten haben am Dienstag gegen 19.45 Uhr einen 26-jährigen Peiner an der Ecke Am Werderpark/Kleine Schützenstraße kontrolliert. Der Mann weigerte sich trotz mehrmaliger Aufforderung, die Hände aus den Jackentaschen zu nehmen.

Täter versucht zu flüchten

Während der Kontrolle schlug er die Arme eines Polizisten weg und versuchte zu flüchten. Die Beamten fassten ihn jedoch und brachten ihn zu Boden.

Mann hat Drogen bei sich

Bei dem 26-Jährigen fanden sie Betäubungsmittel und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Beamte wurde laut Polizei leicht an der Hand verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig.

red