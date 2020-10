Jugendliche verschönern die Peiner Südstadt

Ein schöner Anblick: Dekorationen und bunt bemalte und bepflanzte Blumentöpfe in der Peiner Südstadt, am Spielplatz an der Braunschweiger Straße, auf dem Gelände der Jugendberatung, am Südstadtbüro des Caritasverbandes sowie bei der Peiner Tafel. Sechs Jugendliche haben die kleinen Kunstwerke an mehreren Nachmittagen hergestellt, berichtet Angela Denecke vom Vorstand des Caritasverbands.

Angeleitet wurden die Jugendlichen von der Sozialpädagogin des Caritasverbandes, Christine Landschoof, und der Künstlerin und Sozialpädagogin Andrea Feuersänger. Ziel der Aktion sei, dass die Jugendlichen einerseits wahrnehmen, dass sie künstlerisch aktiv sind, in dem sie etwas erschaffen. Andererseits könnten sie zur Verschönerung ihrer Nachbarschaft beitragen und einen ökologischen Aspekt verstärken, nämlich ein nachhaltiges Zuhause für Bienen und andere Insekten bieten. „Wenn Jugendliche, die sonst in ihrem Leben und der Schullaufbahn Schwierigkeiten haben, das Positive zu sehen, das sie erreichen können, weil sie immer wieder scheitern, dann sind die kleinen Erfolge, die sie in solch einem Projekt entdecken, enorm wichtig für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Denn am Ende halten sie ihre eigenen Produkte in der Hand“, erklärt Christine Landschoof. Kommunale Jugendsozialarbeit vor Ort stärken Der Globus-Baumarkt in Peine habe die Bepflanzung gesponsert, so Angela Denecke weiter. Das „Mikroprojekt“ ist Bestandteil des Bundesprogramms „Jugend stärken im Quartier“, mit dem das Bundesjugendministerium und das Bundesinnenministerium erstmals Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) in einem gemeinsamen Programm bündeln. „Dadurch soll die kommunale Jugendsozialarbeit vor Ort gestärkt werden“, erklärt Angela Denecke. Mit den Einschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus habe sich auch die Jugendsozialarbeit auf neue Herausforderungen einstellen müssen. „Für die Mitarbeitenden ist es selbstverständlich, die Jugendlichen nicht allein zu lassen. Mit großer Motivation haben sie sich auf die neue Situation eingestellt. So bleibt zu hoffen, dass auch Positives, in Form von neuen Wegen der Unterstützung und des Zusammenseins, aus der Corona-Krise hervorgeht“, sagt Norman Anton, Koordinator des Bundesprogramms beim Landkreis Peine. Im November werden Stoffbeutel bemalt Ein weiteres Projekt ist für November geplant. Jugendliche gestalten und beschriften schlichte Stoffbeutel, um damit nachhaltiges Einkaufsverhalten zu fördern. Die Stoffbeutel sind einerseits für den Eigenbedarf der Teilnehmenden vorgesehen. Weitere werden den Besuchern der Peiner Tafel zur Verfügung gestellt.