Bakterien – Trinkwasser in Peine und Telgte abkochen!

Das vorsorgliche Abkochgebot für die Peiner Kernstadt und Telgte gilt bis Montag, 12. Oktober, einschließlich, also auch an diesem Wochenende. Darauf wies der Wasserverband Peine am Freitag hin. Am Montag erwartet der Verband weitere Analyseergebnisse von Wasserproben aus dem Stadtnetz, dann soll die Lage in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt neu bewertet – und das Abkochgebot gegebenenfalls aufgehoben werden.

Das Gebot war vorsorglich ausgerufen worden, nachdem bei einer Routinekontrolle eine Bakterien-Verunreinigung mit Enterokokken nachgewiesen worden war. „Analysen ohne Auffälligkeiten“ Wie berichtet, hat der Wasserverband seit dem 2. Oktober die Übergabepunkte zum Stadtnetz vorsorglich gespült. Die Analysen an diesen Übergaben zeigten den Angaben zufolge schon seit dem 3. Oktober keine Auffälligkeiten mehr, die strengen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden seit dem vorigen Wochenende im Netzsystem des Wasserverbands Peine eingehalten. „Vorsorglich wird weiter gespült“ „Vorsorglich wird weiter gespült und täglich beprobt – auch im städtischen Netz“, so Verbandssprecherin Sandra Ramdohr. „Nun gilt es, den Unbedenklichkeitsnachweis an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen auch für das städtische Netz zu erbringen. Erste Beprobungen vom 7. Oktober zeigten schon keinerlei Auffälligkeiten mehr.“ Informationen zum Abkochgebot sind auf den Internetseiten des Wasserverbands, der Stadtwerke sowie des Kreises Peine veröffentlicht: www.landkreis-peine.de www.stadtwerke-peine.de www.wvp-online.de Bakterien im Wasser- Abkochgebot in Peine gilt bis Montag Gesundheitsamt Peine warnt- Trinkwasser abkochen