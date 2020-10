Für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren finden in den bevorstehenden Herbstferien Aktionen in der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10 in der Pfingststraße 10 in Peine statt. Das teilt die Stadt mit.

Am Montag, 12. Oktober, findet von 18 bis 22 Uhr ein „Dungeons & Dragons“-Spieleabend für Spieler ab 12 Jahren statt. Einen Tag später können kreative Jugendliche sich von 14 bis 18 Uhr bei „Comics gestalten mit ComicLife“ austoben. Eine virtuelle Herbstferienreise wird am Donnerstag, 15. Oktober, von 18 bis 20 Uhr unternommen. Bei dem Nähmaschinen-Workshop am Freitag, 16. Oktober, können Kinder für 5 Euro von 10 bis 17 Uhr das Nähen lernen.

Leben ohne Plastik ist in der zweiten Woche Thema

Am Montag, 19. Oktober, spielen Jugendliche ab 11 Jahren von 18 bis 20 Uhr gemeinsam „Die Werwölfe vom Düsterwald“. Dinge, die ein Leben ohne Plastik ermöglichen, werden am Dienstag, 20. Oktober, von 10 bis 16 Uhr gemeinsam hergestellt. E-Sport-Begeisterte können sich bis zum 21. Oktober für 2 Euro für ein Fifa-Turnier anmelden, das am Donnerstag, 22. Oktober, von 13 bis 19 Uhr stattfindet.

Einen Abschluss findet das Ferienprogramm am Freitag, 23. Oktober, mit dem Ferienbrunch von 10 bis 14 Uhr für Jugendliche ab 11 Jahren.

Die Nummer 10 ist auch außerhalb des Ferienprogramms geöffnet

Für den Nähworkshop, das E-Sports-Turnier und den Brunch ist eine Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Anmeldung erfolgt von Montag bis Freitag ab 16.15 Uhr in der Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10.

Zusätzlich zu den Ferienspecials hat das Kinderhaus der Nummer 10 in den Herbstferien jeweils von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr für alle Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren geöffnet. Auch die Offene Tür des Jugendbereiches steht jungen Menschen ab 11 Jahren zur Freizeitgestaltung zur Verfügung. Die genauen Zeiten sind in der Einrichtung zu erfragen.