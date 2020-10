Peiner Ratsgymnasium simuliert Homeschooling

Das Peiner Ratsgymnasium bereitet sich seit Beginn des Schuljahrs intensiv auf Szenarien vor, die Homeschooling für halbe Lerngruppen, ganze Klassen oder sogar Jahrgänge notwendig machen. Das teilt das Gymnasium mit. In dieser Woche werden Trainingstage mit den Schuljahrgängen 5 - 8 durchgeführt, um die Schüler auf das digitale „Lernen zu Hause“ vorbereiten zu können. Das Training sieht vor, dass zwei Fachlehrkräfte pro Klasse jeweils eine Doppelstunde lang Homeschooling simulieren.

Teil eines Konzepts zum digitalen Lernen

Die Schüler müssen sich unter anderem bei dem Schulserver IServ Aufgaben abholen, fertige Texte wieder hochladen, E-Mails an ihren Lehrer schreiben und sich an einer Videokonferenz anmelden. „Jetzt wissen wir genau, wie IServ funktioniert und, dass unsere E-Mails auch ankommen,“ sagt Philipp Wedemeyer aus der 6c. „ Ich fand das Training sehr praktisch.“ Die neue Kommunikationsplattform wurde im Sommer in der Schule eingeführt.

„Mit IServ können wir die Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften vereinheitlichen und damit deutlich reibungsloser und verlässlicher gestalten,“ betont Francis Marx, Koordinator für Digitalisierung am Ratse. „Wir haben in dieser Woche einen großen Schritt nach vorne gemacht.“ Die Trainingstage sind Teil eines Konzepts zum digitalen Lernen zu Hause, an dem Lehrkräfte, Elternvertreter und die Schülervertretung gemeinsam arbeiten.