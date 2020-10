„Zusammen leben – Zusammen wachsen“: Das Motto der interkulturellen Woche nimmt der Caritasverband Peine (eingetragener Verein) mit seinem Migrationsdienst zum Anlass, den Blick auf das Zusammenleben der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und mit verschiedenen Religionen und Kulturen zu lenken.

Ziel der bundesweiten interkulturellen Woche, die seit 45 Jahren stattfindet und mit dem „Tag des Flüchtlings“ endet, ist es, durch Aktionen auf die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für das Zusammenleben von Deutschen und Zugewanderten aufmerksam zu machen und einzutreten. „Unsere Gesellschaft ist vielschichtig und fordert uns auf verschiedenen Ebenen gemeinsam heraus. Sie entwickelt sich durch die hier lebenden Menschen“, ist Iris Stuke, Leiterin des Migrationsdienstes der Caritas Peine, überzeugt.

„Ermutigung für unseren gemeinsamen Weg des Zusammenwachsens“

In Peine haben Künstler ihre Gedanken und Wünsche zum Motto auf Leinwände gemalt. „Es sind neun beeindruckende Bilder entstanden, die zum Ausdruck bringen, dass es uns auf unserem gemeinsamen Weg des Zusammenwachsens ermutigen sollte, unser Augenmerk darauf zu richten, was uns miteinander verbindet und nicht was uns trennt“, berichtet Angela Denecke, Vorstand des Peiner Caritasverbands. Drei dieser Bilder wählte eine Jury aus Vertreterinnen der Wirtschaft, der kommunalen Verwaltung, der Kirchen, der Bildung und des Ehrenamts aus und ließ sie auf Banner drucken.