Zuckerfabrik Clauen, Mittellandkanal und Windrad als Motive

Aus den zahlreichen Einsendungen zum Fotowettbewerb „Wir sind Börde“ der vier Gemeinden Hohenhameln (Landkreis Peine), Algermissen und Harsum (beide Landkreis Hildesheim) sowie Sehnde (Region Hannover) in der Kategorie „Über 18“ wählten die Jury-Mitglieder die zwölf schönsten Bilder aus. Die Wahl fiel sichtlich schwer. „Wir haben eine große Sammlung toller Eindrücke aus der ILEK-Börderegion“, freut sich Carlice Berestant vom Regionalmanagement, die den Fotowettbewerb organisatorisch begleitet: „Und das Ergebnis des Wettbewerbs kann sich sehen lassen.“

Die vier Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden der ILEK-Börderegion – Marcel Litfin (Harsum), Lutz Erwig (Hohenhameln), Wolfgang Moegerle (Algermissen) und Olaf Kurse (Sehnde) – trafen sich mit dem Fotografen Henning Scheffen aus Hannover im Ratssaal in Sehnde und diskutierten über die bunte Bilderauswahl aus dem Fotowettbewerb „Wir sind Börde“.

Unter „C12H22O11 = zuckersüss“ gibt es ein Bild von der Zuckerfabrik

Der Jury war es, neben der Qualität der Bilder, besonders wichtig, das Motto „Wir sind Börde“ in den Bildern zu erkennen: Was macht die Region als Heimat so besonders? Was gibt es nur hier? Was macht die Region aus? Die (Hobby-)Fotografen machten sich ordentlich Gedanken. Dies bewiesen sie nicht nur durch ihre Motivwahl, sondern auch durch die Wahl der Bildtitel wie „Bördeland: Licht+Schatten“ oder „Börde-Schönheiten“. Unter dem Titel „C12H22O11 = zuckersüss“ stellt eines der Gewinnerbilder auf interessante Weise die Zuckerfabrik in Clauen dar. Außer der Zuckerfabrik waren der Mittellandkanal, die Windräder und zahlreiche verschiedene Blickwinkel auf die regionstypisch wellige und fruchtbare Land(wirt-)schaft der Börde beliebte Motive.

„Die gute Qualität der Bilder überrascht mich. Daraus lässt sich ein ansprechender Fotokalender erstellen“, lobt Henning Scheffen. Pro Gemeinde wurden drei Bilder ausgewählt (Platz 1, 2 und 3), so dass im Ergebnis zwölf Heimatbilder der ILEK-Börderegion im Fotokalender 2021 veröffentlicht werden. So kann sich die Bevölkerung die schönsten Eindrücke der Region auch ins Wohnzimmer holen. Pünktlich zum Ende des Jahres sollen die Kalender fertiggestellt und in den vier Kommunen ausgelegt werden. Darüber hinaus können sich Interessierte die vier ersten Plätze aus dem Wettbewerb in den Rathäusern der vier Gemeinden ansehen. Damit die vielen Eindrücke und Sichtweisen auf die ILEK-Börderegion nicht in der Schublade verschwinden, erklärten sich die Hobbyfotografen bereit, ihre Fotos den Gemeinden zur weiteren Verwendung (etwa für in Präsentationen oder die kommunalen Webseiten) zur Verfügung zu stellen.

In der Kategorie „Unter 18“ sind noch Einsendungen möglich

Der Wettbewerb geht in der Kategorie „Unter 18“ bis zum 19. Oktober weiter: Bis dahin können Kinder, Jugendliche und Teenager aus der Region ihre Fotos aus der Heimat (Börderegion) einschicken. Auf der Homepage www.ilek-boerderegion.de sind alle Informationen einsehbar. Bei Fragen steht das Regionalmanagement der ILEK-Börderegion zur Verfügung: Carlice Berestant, carlice.berestant@sweco-gmbh.de per Mail, Telefon (0511) 3407169.