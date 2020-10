Täter brechen zweimal in Praxis in Vechelde ein

Unbekannte brachen am Freitag um 16 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr in eine Arztpraxis in der Hildesheimer Straße in Vechelde ein. Das teilt die Polizei mit.

Die Zugangstür wurde gewaltsam geöffnet

In das Gebäude gelangten die Täter durch eine Zugangstür, die sie gewaltsam öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie in der Praxis Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ungefähr 3000 Euro.

red