Zeuge vereitelt Diebstahl in Wiesenstraße – Täter flüchtig

Peine. Einen Diebstahl hat am Freitagabend ein beherzter Peiner in der Wiesenstraße vereitelt. Er hinderte einen Mann daran, drei Winkelschleifer zu stehlen.

Drei Akku-Winkelschleifer hat ein circa 30 Jahre alter Mann am Freitag gegen 19 Uhr versucht in der Wiesenstraße in Peine aus einem Einkaufsmarkt zu stehlen. Der Coup misslang, da ein Zeuge couragiert eingriff, wie die Polizei Peine in ihrem Bericht explizit hervorhebt.

Ein Zeuge vereitelte den Diebstahl in der Wiesenstraße

Als der Täter das Geschäft mit seiner Beute verließ und sich auf sein Fahrrad schwang, um die Flucht anzutreten, griff ein 30-jähriger Peiner ein. Er zog den Dieb von seinem Rad, so dass dieser ohne Beute und Fluchtfahrzeug das Weite suchte.

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief allerdings ergebnislos. Daher bittet die Polizei Peine um Hinweis, die zur Ergreifung des verhinderten Winkelschleifer-Diebs führen.

Täterbeschreibung: Mitte 30, 1,70 Meter groß und schlank

Die Polizei schätzt das Alter des Mannes auf Mitte 30 und beschreibt ihn als circa 1,70 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit hatte der Mann einen grauen Pullover an. Bei seinem Rad handelt es sich um ein silbernes Treckingrad der Marke „Prophete“.

red