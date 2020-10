Peiner Verein wirbt für Leitungswasser

Anlässlich der Europäischen Nachhaltigkeitswoche erinnert der gemeinnützige Verein „a tip: tap“ an die ökologischen Vorteile von Leitungswasser im Vergleich zu Flaschenwasser. „Es ist ein regionales Produkt kontrollierter Qualität, das pro Liter deutlich weniger Kohlendioxid (CO2) benötigt als Flaschenwasser und zugleich Plastik vermeiden hilft“, sagt Jan Christoph Freye von „a tip: tap“ in Peine. „Mit der bewussten Nutzung von Leitungswasser kann jeder Verbraucher ganz einfach einen nachhaltigen Beitrag für unsere Umwelt und unser Klima leisten.“

Dafür wirbt der Verein „a tip: tap“ mit dem Projekt Wasserwende bundesweit. „Wir bieten im Herbst bewusst noch einmal kostenfreie Online-Beratungsangebote zum Leitungswassereinsatz in Unternehmen und in Schulen an“, kündigt Freye an. Mehr Informationen und die Anmeldungen erfolgen über www.wasserwende.org im Internet.

„Diese Auszeichnung ist ein Imagegewinn“

Immer mehr Menschen greifen privat zu Leitungswasser und sprudeln bei Bedarf Zuhause selbst, wenn sie noch Kohlensäure hinzufügen möchten. „Wir verbringen zudem viel Zeit im Büro oder bei Sitzungen in Vereinen und Verbänden. Was liegt näher als zu prüfen, wie man hier die Nutzung von Leitungs- statt Flaschenwasser unterstützen und so zugleich einen weiteren Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz leisten kann “, erläutert Freye, der als Aktionskraft des Vereins das Wasser-Quartier Peine betreut. „Diese Auszeichnung ist ein Imagegewinn, motiviert Mitarbeiter und spart zudem Geld und CO2 ein. All das erklären wir gern näher bei unserer Beratung zum Einsatz von Leitungswasser in Verbänden und Unternehmen.“ Im Wasserquartier Peine wurde im August der Wasserverband als erstes leitungswasserfreundliches Unternehmen ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die Aufmerksamkeit schaffen soll und das ökologische Engagement sichtbar macht. „Es sind gar nicht viele Vorgaben, die es für die Auszeichnung zu beachten gilt. Aber sie sind effektiv, um langfristig den nachhaltigen Erfolg des Umstiegs auf Leitungswasser zu befördern“, berichtet Freye zum Überprüfungsaufwand.

Am Mittwoch, 7. Oktober, um 11 Uhr gibt es eine Online-Beratung zum Thema, am 26. November um 13 Uhr findet dieses online-Angebot nochmals statt. „Jeder, der sich einen Überblick verschaffen möchte, ob der Umstieg auf Leitungswasser etwas für seine Organisation wäre, kann gern an diesem kostenlosen online-Angebot von „a tip: tap“ teilnehmen. Mehr Infos dazu gibt es, ebenso wie das Anmeldeformular, auf unserer Website https://atiptap.org/beratung/online-beratung“, so Freye. Man berate aber auch die Interessierten gern individuell – dazu einfach eine Mail an das Wasser-Quartier Peine richten: peine@atiptap.org per Mail.

Gegen Plastikmüll und für CO2-Einsparungen engagiert sich der gemeinnützige Verein „a tip: tap“ aus Berlin: Dort hat man mit dem Mariannen-Kiez ein Wasser-Quartier-Projekt bereits erfolgreich mit lokalen Partnern ins Leben gerufen und wirbt für die ökologischen wie ökonomischen Vorteile des Leitungswassers. Dieses Modell wurde anlässlich der UN-Wasserdekade bundesweit ausgerollt. Eines der mittlerweile 13 Wasser-Quartiere ist im Landkreis Peine entstanden, übrigens das einzige in Niedersachsen.