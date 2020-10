Peiner rammt bei Überholmanöver Auto von Ilsederin

Ein Peiner hat bei einem Überholmanöver mit seinem Mercedes in Groß Lafferde am Mittwoch um 9 Uhr den VW Polo einer 69-jährigen Ilsederin gerammt. Das teilte die Polizei mit. Der 41-Jährige fuhr auf dem Klein Lafferder Weg in Richtung Klein Lafferde und wollte drei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen.

Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro

Er übersah, dass das vorderste Auto nach links auf ein Grundstück fahren wollte und stieß mit diesem zusammen. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

red