Monatelang war in der Hinsicht Ruhe, nun ist wieder Alarmstufe Rot: Drei Corona-Fälle meldet Landkreissprecher Fabian Laaß am Dienstabend im Seniorenheim „Haus am Stadtpark“ in Peine, das vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben wird. „Betroffen sind ein Mitarbeiter und zwei Bewohner“, führt der Sprecher aus. Am morgigen Mittwoch würden bei allen Personen in der Einrichtung – also bei den Mitarbeitern und den Bewohner – Abstriche gemacht, um diese in einem Labor auf Corona untersuchen zu lassen. Bewohner in Seniorenheimen gelten schon alleine aufgrund ihres Alters in Corona-Zeiten als Risikogruppen: So haben von den bislang zwölf Corona-Toten im Landkreis Peine sieben in der Gadenstedter Seniorenresidenz Brockenblick gewohnt. Darüber hinaus hat die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Peine einen weiteren infizierten Schüler zu verzeichnen.