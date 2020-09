Peine. Die Täter gaben sich als Handwerker aus und sind so in die Wohnung einer Seniorin gelangt.

Betrüger haben sich erneut als Handwerker ausgegeben und sind unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs am Montag laut Polizei in die Wohnung einer Seniorin in der Bodenstedtstraße in Peine gelangt. Hier entwendete einer der Täter die Handtasche der Frau, in der sich auch ihre Geldbörse befand. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 250 Euro.

red