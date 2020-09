In Peine wurde ein E-Scooter im Wert von 600 Euro entwendet.

Peine. In Peine haben Unbekannte einen E-Scooter aus einem Hausflur gestohlen.

Unbekannte stehlen E-Scooter in Peine

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr einen E-Scooter gestohlen. Dieser war laut Polizei in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Henselingstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

