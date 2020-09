26-Jährige fährt in Wendeburg gegen geparktes Auto

Leicht verletzt wurde eine 26-jährige Autofahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Wendeburg. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Frau um 17.30 Uhr die Peiner Straße mit ihrem VW Golf in Richtung Sophiental. Aus bislang unbekannten Gründen übersah die Peinerin einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Nissan XTrail und prallte mit ihrem Golf auf das Fahrzeug. Der Nissan wurde gegen eine Grundstücksmauer geschoben, die ebenfalls Schaden nahm. Die Peinerin begab sich in ärztliche Behandlung. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand laut Polizei Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

red