Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall im Kreis Peine

Unfall zwischen Broistedt und Barbecke im Kreis Peine: Am Montagabend kollidierten drei Fahrzeuge miteinander.

Barbecke. Am Montagabend kollidierten drei Fahrzeuge auf der Landesstraße 475. Drei Personen wurden verletzt. Die Straße in Barbecke ist wieder frei.

Drei Fahrzeuge sind am Montagabend gegen 19 Uhr nahe der Kreuzung Landesstraße 475 und Kreisstraße 7 bei Barbecke in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Laut Polizei verletzten sich drei Fahrzeug-Insassen bei dem Unfall, eine davon schwer. Der Schwerverletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Vorfahrt genommen – Unfall verursacht

Wie Markus Heipke, Gruppenfeuerwehr der Ortsfeuerwehr, mitteilt, hat die 72-jährige Fahrerin eines roten Kleinwagens einem Lupo-Fahrer die Vorfahrt genommen und so den Unfall verursacht. Der Fahrer des Lupo wollte ausweichen und krachte dabei mit seinem Auto gegen einen wartenden Sprinter.

Die beiden 42 und 35 Jahre alten Insassen des Lupo wurden bei dem Unfall verletzt, ebenso die Fahrerin des roten Kleinwagens.

Polizei sperrt die Straße in Barbecke

Die Straße in Barbecke war bis 21 Uhr voll gesperrt.

red