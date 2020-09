Das Dezemberbild erinnert an den alten Bahnübergang an der Bahnhofstraße (1975). Mit dem Bau der Fußgängerbrücke 1976 und der Eröffnung der Nord-Süd-Brücke am 18. Dezember 1978 wurde der als Verkehrshindernis viel gescholtene Bahnübergang überflüssig.