Polizei Peine sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein Autofahrer hat in der Zeit zwischen 21 und 22.30 Uhr am Montag vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A 1, der auf dem Parkplatz in der Allensteiner Straße gegenüber der dortigen Moschee abgestellt war, beschädigt. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, so die Polizei. Sie bittet Zeugen, sich mit der Polizei Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

red