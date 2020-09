Unbekannter raubt bewusstlosen Mann in Telgte aus

Von einem besonders fiesen Raub berichtet die Polizei Peine. Danach wurde am vergangenen Samstag in der Zeit von 2.30 bis 5 Uhr einem 21-jährigen Mann in Telgte auf dem Grünstreifen an der Straße An der Laubenkolonie aus nicht geklärten Gründen schwarz vor Augen und er verlor das Bewusstsein. Als der Mann gegen 5 Uhr wieder wach wurde, habe er unter anderem das Fehlen seiner schwarzen Geldbörse mit Inhalt (Bargeld und persönliche Dokumente) festgestellt. Es entstand ein Schaden von 440 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und dem Dieb machen können. Hinweise an die Polizei Vöhrum, (05171) 9886812.

red