Vorwurf – Jagdhund soll in Bortfeld Katzen getötet haben

Die beiden Katzen des Ehepaars Anke und Bernd Weber, das am Stadtweg in Bortfeld wohnt, sollen von einem Jagdhund aus dem Ort getötet worden sein.

Hund und Katze: Naturgemäß ist das oft keine Liebesbeziehung. Doch was sich offenbar in Bortfeld abgespielt hat, ist an Grausamkeit kaum zu überbieten – das Ehepaar Anke und Bernd Weber führt aus: Ein Jagdhund aus dem Ort habe seine beiden Katzen – Klara und Schröder – gebissen. „Der Hund hat Klara getötet und Schröder so schwer verletzt, dass wir ihn beim einer Tierärztin einschläfern lassen mussten“, schildert Anke Weber sichtlich bewegt. Das Ehepaar Weber hat in beiden Fällen Anzeige erstattet bei der Polizei gegen den Hundehalter aus Bortfeld: „Schuld ist nicht der Jagdhund, der Schuldige befindet sich am Ende der Leine.“

Was Anke Weber besonders verärgert, ist: „Der Jagdhund läuft seit langem frei herum im Ort, auch auf fremden Grundstücken – und das alles ohne Maulkorb.“ Mehrfach sei der Hundebesitzer darauf hingewiesen worden, dass das nicht angehe. „Wiederholt haben wir ihn gebeten dafür zu sorgen, dass der Jagdhund sein Grundstück nicht verlässt – notfalls mit Hilfe eines Zwingers.“ Getan habe sich aber nichts – Anke Weber berichtet davon, dass der Jagdhund eine ihrer Katzen sogar noch auf ihrem Grundstück verfolgt habe, bis sich die Katze in ihrem Wohnhaus in Sicherheit bringen konnte. „Wir haben den Eindruck, dass der Hundehalter überfordert ist mit seinem Jagdhund – zumal der Hund auch nicht gehorsam zu sein scheint“, meint Anke Weber.

„Vier Katzen sind am Stadtweg erwiesenermaßen durch einen Hund getötet worden“

An ihrer Straße – am Stadtweg in Bortfeld – seien in den vergangenen zwei Jahren „erwiesenermaßen“ vier Katzen durch einen Hund getötet worden: Außer Klara und Schröder noch zwei weitere Katzen. Anke und Bernd Weber gehen nach allem, was sich in der Vergangenheit zugetragen habe, fest davon aus, dass der Jagdhund – und damit sein Hundehalter – diese vier Tiere auf dem Gewissen habe.

Matthias Pintak, Sprecher der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, bestätigt die beiden Strafanzeigen gegen den Bortfelder Jagdhundbesitzer: „Sachbeschädigung“ lautet der Tatbestand. „Wir leiten ein Ermittlungsverfahren ein“, kündigt Pintak an. Im Zuge dessen werde die Polizei die Geschädigten (Ehepaar Weber) und den Beschuldigten (Hundehalter) vernehmen. Ob es zum Gerichtsverfahren komme, entscheiden die Staatsanwaltschaft beziehungsweise das Gericht. Erreichen möchte Anke Weber, dass „der Hundehalter, der sich uneinsichtig zeigt, deutlich zu spüren bekommt, dass er sich falsch verhält“. Sollte es zur Geldstrafe kommen, „spenden wir das Geld gerne beispielsweise dem Tierschutzverein“, denn: „Unsere Katzen kann uns niemand wiedergeben.“

„Von Hunden dürfen keine Gefahren ausgehen“

Eingeschaltet ist auch der Landkreis Peine – genauer gesagt das Veterinäramt: Es hat zu prüfen, ob das Niedersächsische Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) eingehalten worden ist. „Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen“, zitiert Kreissprecher Fabian Laaß aus dem Gesetz. Sollte das Tier amtlich als „gefährlich“ eingestuft werden, darf „der Hund nur noch mit Erlaubnis von geeigneten Personen gehalten werden“, fährt der Sprecher fort. In diesem Erlaubnisverfahren sei ein Wesenstest für das Tier nachzuweisen. „Mit dem Test wollen wir Tiere mit gestörter aggressiver Kommunikation erkennen – also Hunde mit inakzeptablem Aggressionsverhalten“, führt der Sprecher aus. Hundehalter, die die Erlaubnis erhalten, einen „gefährlichen Hund“ mit bestandenem Wesenstest zu halten, müssten das Tier auf einem ausbruchsicheren Grundstück (Privatwohnung) halten. „Wenn der Halter über kein solches Grundstück verfügt, darf sich der Hund dort nicht mehr unangeleint und ohne Beißkorb aufhalten“, fügt Laaß hinzu. Außerhalb ihres Grundstücks müsse der Eigentümer seiner Sorgfalts- und Aufsichtspflicht für den Hund nachkommen (etwa durch Anleinen/Maulkorb).

Der Hundehalter aus Bortfeld ist für die Redaktion telefonisch nicht zu erreichen: Der Bitte zurückzurufen ist er bislang nicht nachgekommen.