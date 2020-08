Mischlingshündin Kira aus Peine sucht standfeste Hundehalter

Diese Woche schreibt Heike Brakemeier, Leiterin des Tierheims Peine, für Kira: „Mein Name ist Kira und ich bin eine kastrierte Mischlingshündin die am 16.7.2017 geboren ist. Ich bin in einer Familie mit Kindern aufgewachsen, ich bin eine liebe, menschenbezogene Hündin. Ich kann eine gewisse Zeit allein sein, ohne die Wohnung umzudekorieren. Mit Katzen bin ich leider gar nicht verträglich. Ich besitze einen gut ausgebildeten Jagdtrieb, dass bedeutet für meinen zukünftigen Besitzer, er sollte standfest sein und ich kann in der Feldmark noch nicht abgeleint werden.

Allerdings macht mir der Spaziergang an einer Schleppleine auch viel Spaß. In der Vergangenheit durfte ich auch eine Hundeschule besuchen und ich beherrsche die Grundkommandos. Beim Zusammentreffen mit anderen Hunden entscheidet die Sympathie, da kann es auch mal stürmisch einhergehen.

Interessenten melden sich beim Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (015171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de

red