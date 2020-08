Ilseder Radfahrer stürzt und zieht sich schwere Kopfverletzung zu

Ein 59-jähriger Ilseder wurde am Freitagmorgen mit schweren Verletzungen in das Peiner Klinikum gebracht (Symbolbild).

Ilsede. Warum der 59-Jährige am Freitagmorgen auf dem Radweg von Gadenstedt „Landwehr“ in Richtung der Kreisstraße 27 stürzte, ist unklar.

Ein 59-jähriger Ilseder wurde am Freitagmorgen mit schweren Verletzungen in das Peiner Klinikum gebracht. Der Mann zog sich, so berichtet die Polizei, schwere Kopfverletzungen zu, als er mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Gadenstedt „Landwehr“ in Richtung der Kreisstraße 27 stürzte.

Ilseder Radfahrer schwer am Kopf verletzt – die Ursache für den Sturz ist unbekannt

Demnach kam er an der dortigen Einmündung in der Verschwenkung des Radwegs zu Fall. Warum der 59-jährige Ilseder gegen 5.55 Uhr stürzte, ist laut Polizei unklar.

feu