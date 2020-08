Trickbetrug: Ilseder wird Opfer – Wendburgerin reagiert richtig

Im Landkreis Peine wurde ein Ilseder Opfer einer Betrugsmasche. Ein Betrugsversuch in der Gemeinde Wendeburg ging dagegen glimpflich aus (Symbolbild).

Peine. Zwei Trickbetrugs-Versuche ereigneten sich im Landkreis Peine. Ein Ilseder fiel auf die Masche herein. Eine 77-Jährige wurde rechtzeitig skeptisch.

Trickbetrüger treiben weiter ihr Unwesen in unserer Region. Im Landkreis Peine wurde ein Ilseder Opfer einer Betrugsmasche. Ein Betrugsversuch in der Gemeinde Wendeburg ging dagegen glimpflich aus.

Ilseder wird Opfer eines Trickbetrügers

Am Mittwoch klingelte gegen 11.30 Uhr das Telefon des 60-jährigen Ilseders. Am anderen Ende behauptete jemand, sein Sohn zu sein, berichtet die Polizei. Er habe einen Autounfall gehabt und benötige dringend Bargeld, um den Schaden abwickeln zu können. Ein Bote sollte das Geld abholen. Über den Ort der Übergabe machte die Polizei keine Angaben.

„Leider fiel der 60-jährige Ilseder auf den Betrüger herein und glaubte an eine tatsächliche Notlage seines Sohnes“, heißt es im Polizeibericht. Der Mann übergab dem Boten mehrere tausend Euro Bargeld. Laut Polizei war der Bote männlich, etwa 1,65 Meter groß, hatte kurzes schwarzes Haar und trug eine bunte Stoffschutzmaske und eine schwarze Jacke. Sein Erscheinungsbild sei elegant gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05172) 370750 zu melden.

77-jährige Wendeburgerin wird rechtzeitig skeptisch

In der Gemeinde Wendeburg wurde eine 77-Jährige dagegen rechtzeitig skeptisch, als sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Frau als Ehefrau ihres Neffen ausgab. „Man habe eine Wohnung gekauft und müsse nun dringend die Schulden begleichen“, versuchte die Betrügerin der 77-Jährigen laut Polizei weiszumachen. Als die Seniorin angab, die verlangte Geldsumme nicht zu Hause zu haben, bot die Täterin ihr ein Taxi an, das sie zur Bank fahren sollte. Da wurde die Wendeburgerin skeptisch – und beendete das Telefongespräch.

