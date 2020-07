Verabschiedet haben die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum die Abschlussklasse der berufsqualifizierenden Berufsfachschule Altenpflege. Schulleiterin Maria Zerhusen gratuliert allen Absolventen zum Examen in einer für die Pflege stark herausfordernden Zeit – sie betont: „Wie wichtig der Pflegeberuf für unsere Gesellschaft ist, hat sich in Corona-Zeiten herausgestellt.“ Entsprechend müsse die Arbeit am Menschen auch gesellschaftlich stärker gewürdigt werden. „Pflegen ist eine Kunst“ – diesen Satz der Pflegepionierin Florence Nightingale nimmt Maria Zerhusen zum Anlass, um auf die anspruchsvollen Tätigkeitsbereiche in der Pflege hinzuweisen, die nur durch gut ausgebildete und professionelle Pflegekräfte gewährleistet werden könne. Die Schulleiterin bedankt sich bei den Lehrkräften für die gute und engagierte Ausbildung. Klassenlehrerin Marion Blume gab ihren Schülern mit auf den Weg: „Es hat Spaß gemacht, Sie werden gebraucht und sind nun Fachkräfte in einem tollen Beruf.“