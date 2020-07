Das Ziel der Diebe war ein in der Braunschweiger Straße geparkter Audi. (Symbolbild)

Peine. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zu einem in Peine geparkten Audi verschafft hatten, haben Diebe Wertgegenstände aus dessen Innenraum gestohlen.

Taschendiebe stehlen Geldbörse aus geparktem Audi in Peine

Diebe haben in der Braunschweiger Straße in Peine zunächst die Beifahrerscheibe eines dort geparkten Audi zertrümmert, um dann eine in dem Wagen befindliche Geldbörse zu stehlen. Dies teilt die Polizei mit.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr. Zusätzlich zu der Geldbörse stahlen die Täter eine Tasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 500 Euro.

red