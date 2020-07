E-Scooter-Unfall in Stederdorf: Autofahrer als Zeuge gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach dem E-Scooter-Unfall in Stederdorf. Wie bereits berichtet, war es laut Polizei am vergangenen Samstag kurz nach 10 Uhr in Stederdorf auf der Peiner Straße/Ecke Am Park zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-jähriger E-Scooter-Fahrer sei dabei schwer verletzt worden.

Fahrerin oder Fahrer sollen sich melden

„Zum Zeitpunkt des Unfalls soll sich an der Einmündung Edemissener Straße ein PKW befunden haben, welcher nach links auf die Peiner Straße in Richtung Peine abgebogen sein soll. Der oder die Fahrerin beziehungsweise weitere Unfallzeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Peine, (05171) 9990, in Verbindung zu setzen“, so der Polizeibericht.

red