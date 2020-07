Diebe nehmen Propangas aus Baumarkt in Edemissen mit

Zu einem Diebstahl von mehreren Propangasflaschen aus dem Außenbereich eines Marktes für Bau-/Garten- und Tierbedarf ist es laut Polizei in der Nacht zu Samstag in Edemissen an der Peiner Straße gekommen. Bislang nicht ermittelte Täter kletterten demnach über den Bauzaun der Außenabsperrung und entnahmen aus einem „Käfig“ die Propangasflaschen. Zeugen werden gesucht.

In vier Fällen ist die Fahrt zu Ende

In der Woltorfer Straße in Peine wurde am Samstag, 18. Juli, kurz nach 21 Uhr der 29-jährige Fahrer eines Ford Focus kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so der Polizeibericht. Dem Beschuldigten sei eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt worden.

Auf dem Fuhsering in Peine wurde laut Polizei am Sonntag, 19. Juli, gegen 1 Uhr der 45-jährige Fahrer eines Renault kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet, so die Polizei weiter.

Nächster Fall: Bereits am Samstag, 18. Juli, war demnach gegen 23 Uhr in der Braunschweiger Straße in Peine ein 45-Jähriger mit seinem Mofa kontrolliert worden. Auch in diesem Fall hätten die Beamten festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Ende der Fahrt und ein Strafverfahren seien die Folgen gewesen.

Vierter Fall: An der Niedersachsenstraße in Schwicheldt kontrollierte die Polizei am Freitag, 17. Juli, kurz nach 8 Uhr einen 54-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad. Auch dieser Mann war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, berichtet die Polizei. Ein Strafverfahren sei eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt worden.

Spiegel abgetreten und Böller gezündet

Die Polizei ermittelt auch in Fällen von Sachbeschädigungen. In der Zeit zwischen Donnerstag,16. Juli, 15.45 Uhr, und Freitag, 17. Juli, 11 Uhr, kam es an der Zehnerstraße in Peine zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Honda Jazz. Bislang nicht ermittelte Täter hätten den rechten Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 150 Euro, heißt es im Polizeibericht.

Zweiter Fall: Am Freitag, 17. Juli, gegen 20.30 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in Groß Ilsede , an der Straße Am Schulzentrum, vermutlich durch einen Böller beschädigt. Es sei geringer Sachschaden entstanden.

Falsche Kennzeichen

Bereits am Dienstag, 14. Juli, hatte die Polizei nach eigenen Angaben gegen 8 Uhr auf der Straße Am Silberkamp in Peine einen 42-jährigen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Am Auto seien rote Kennzeichen angebracht gewesen. Der Fahrer habe das Auto aber für seinen Weg zur Arbeit genutzt und somit gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und die Abgabenordnung verstoßen.

Eine Unfallflucht

Auch eine Unfallflucht an der Straße Im Osterring in Bülten am Freitag, 17. Juli, zwischen 7.30 und 15 Uhr beschäftigt die Polizei. Nach ihren Ermittlungen wurde dort ein geparkter BMW vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrrad beschädigt. Auch hier werden Zeugen gesucht, die sich an die Polizei Peine oder die Polizeistation Ilsede wenden können.

