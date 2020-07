Wandern am am Eixer See

Wandern am am Eixer See Mo, 06.07.2020, 08.05 Uhr Naturfreund Andreas Roxlau erklärt am Eixer See den historischen Zusammenhang mit dem Peiner Bergbau. Heute ist der See ein beliebtes Ausflugsziel. Video: Marius Klingemann

