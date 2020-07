Clan-Mitglied versucht in Peine einen Polizisten einzuschüchtern

Ein Mann aus dem Umfeld einer Clan-Familie sprach einen Beamten der Polizei in dessen Freizeit an, um ihn einzuschüchtern.

Am späten Donnerstagnachmittag hat ein Mann in Vöhrum versucht, einen Polizisten einzuschüchtern. Laut Polizei stammt der Mann aus dem Umfeld einer Clan-Familie.

Der Täter versuchte einen Beamten in dessen Freizeit einzuschüchtern

Ein Mann „aus dem offensichtlichen Umfeld einer Clan-Familie“, so der Polizeibericht, drosselte in der Vöhrumer Straße die Geschwindigkeit seines Autos, fuhr ein Stück neben dem Beamten her und sprach ihn an. „Dabei offenbarte er Kenntnisse teilweise persönlicher Verhältnisse“, so der Polizeibericht. Zu dem Vorfall kam es, während ein Beamter der Polizei in seiner Freizeit eine Radtour unternahm.

Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln und suchte noch am selben Abend die Wohnung des Mannes auf. Dort vermittelten die Beamten dem Mann durch eine sogenannte Gefährderansprache, dass sie ihn nun auf dem Schirm haben.

Die Polizei verspricht konsequentes Vorgehen in dieser Art von Fällen

„Die Polizei wird auch zukünftig sehr konsequent gegen Personen einschreiten, die versuchen, insbesondere auch auf Polizeibeamte einzuwirken“, schließt der Polizeibericht.

red