Vandalismus in Stederdorf – drei Autos zerkratzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzten bislang unbekannte Täter drei Autos, die

in Stederdorf in der Straße Hasenkamp abgestellt waren. Bei allen Fahrzeugen sei vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe belaufe sich auf circa 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine in Verbindung zu setzen: (05171) 9990.

