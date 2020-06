Zu einem Einsatz in Peine rückte am Mittwochmittag die Peiner Feuerwehr aus.

Essen brennt an – Einsatzkräfte rücken in Peiner Hagenstraße aus

Zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Peiner Hagenstraße sind am Mittwoch gegen 13 Uhr Polizei und Feuerwehr gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Küche Essen angebrannt war. Es gab, so die Angabe der Polizei, eine kleinere Brandstelle im dritten Obergeschoss. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Treppenhaus bereits verraucht. Die Feuerwehr konnte ihren Angaben nach den 68-jährigen Mieter der Wohnung retten. Er wurde allerdings, wie auch die übrigen Bewohner des Hauses, nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit knapp 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde vorüber. red